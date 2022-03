JPMorgan belässt Sanofi auf 'Overweight' - Ziel 105 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Studiendaten zu einem Grippe-Impfstoff von Moderna auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Insgesamt sehe er die Einschätzung von Investoren untermauert, dass mRNA-Impfstoffe das Grippegeschäft von Sanofi nicht unmittelbar bedrohen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es scheine nur einen begrenzten Wirksamkeitsvorteil zu geben, während das Sicherheitsprofil eine Herausforderung bleibe im Vergleich zu bestehenden Sanofi-Vakzinen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2022 / 16:08 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.