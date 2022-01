JPMorgan belässt Sanofi auf 'Overweight' - Ziel 105 Euro

Finanztrends Video zu Sanofi S.A.



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Kursrally im europäischen Pharmasektor sei noch nicht zu Ende, die Fundamentaldaten seien weiter positiv, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Franzosen sollten aus fundamentaler Sicht auch 2022 glänzen, was der Markt honorieren dürfte./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.