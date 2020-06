JPMorgan belässt Saint-Gobain auf 'Overweight' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach der Hauptversammlung des Baustoffkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Alle vom Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Beschlüsse seien angenommen worden, darunter auch der Dividendenverzicht, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich habe es mit Blick auf die Geschäfte eine Aktualisierung gegeben. Die Trends verwiesen auf eine erfreuliche Erholung./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 18:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 18:19 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.