JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Dies schrieb Analyst David Perry am Donnerstag in einer Reaktion auf die vor dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele bis 2025. Einige Anleger dürften etwas enttäuscht sein vom Umsatzziel, aber die größere Mehrheit erleichtert über die angestrebte Profitabilität und den Barmittelzufluss./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2021 / 07:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.