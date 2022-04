JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die angebotenen Kapaziäten von Fluggesellschaften dürften überall steigen mit der Ausnahme von China, wo es derzeit pandemiebedingte Kürzungen gebe, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Wie sich dort der Corona-Ausbruch weiterentwickelt, sei nur schwer vorherzusagen. Bei Geschäftsreisen sei weiterhin eine solide Erholung zu beobachten./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 22:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 22:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.