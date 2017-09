JPMorgan belässt STMicro auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach der Vorstellung neuer iPhones von Apple auf "Overweight" belassen.Größere Überraschungen habe die Produktveranstaltung nicht mehr gebracht, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom Mittwoch. An seinen Annahmen zu den Inhalten, die Halbleiterhersteller wie Dialog oder STMicro für die Smartphones der Kalifornier lieferten, änderte er nichts./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.