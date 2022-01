JPMorgan belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2021/22 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Nettoverlust der Fluggesellschaft habe leicht über der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung gelegen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer ersten Reaktion am Montag. Der Kapitalverbrauch habe zugleich seiner Erwartung entsprochen. Trotz kurzfristiger Unsicherheiten bleibe er bei seiner Einschätzung, dass die Iren starke Ebit-Margen und einen starken freien Cashflow erwirtschaften werden, sobald sich die Endmärkte erholen./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 07:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2022 / 07:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.