JPMorgan belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 20,25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach der Anerkennung der Pilotengewerkschaft durch die Billigfluggesellschaft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen.Die negative Marktreaktion auf diesen Schritt sei überzogen, urteilte Analyst Christopher Combe in einer am Montag vorliegenden Studie, auch wenn die längerfristigen Folgen nur schwer zu bewerten seien. Die Aktien seien nach den jüngsten Kursverlusten historisch niedrig bewertet. Ein positiver Kursimpuls wäre die Wiederaufnahme von Aktienrückkäufen./bek/la Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.