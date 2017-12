JPMorgan belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 20,25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,25 Euro belassen.Die mit den Insolvenzen von Air Berlin und Monarch verbundenen Kapazitätsbeschränkungen dürften 2018 weiterhin die Aktien solcher Billigflieger stützen, die sich auf Kurzstreckenflüge konzentrierten, schrieb Analyst Christopher Combe in einer am Montag vorliegenden Studie./la/Das Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.