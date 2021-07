JPMorgan belässt Rolls-Royce auf 'Neutral' - Ziel 105 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rolls-Royce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Pence belassen.Aktien aus dem Luftfahrtsektor seien in den vergangenen fünf Handelstagen um durchschnittlich zehn Prozent gestiegen und hätten die Verluste der vorangegangenen Woche damit in etwa wett gemacht, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Solche Schwankungen seien angesichts der Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie und der Antworten der Regierungen darauf auch in den kommenden drei bis sechs Monaten zu erwarten. Er bevorzuge daher Unternehmen mit solider Bilanz und starker Marktstellung wie Airbus, Safran und Wizz Air./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 21:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 21:42 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.