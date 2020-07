JPMorgan belässt Roche auf 'Overweight' - Ziel 400 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Studiendaten zu Lucentis gegen altersbedingte Erblindung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen.Analyst Richard Vosser schätzte das Umsatzpotenzial für diese Anwendung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf mindestens eine Milliarde Schweizer Franken. Damit würden die Schätzungen für den Pharmakonzern um drei Prozent steigen./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 19:06 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.