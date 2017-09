JPMorgan belässt Roche auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" belassen.Insgesamt seien die durchschnittlichen Marktschätzungen für den europäischen Pharmasektor wohl zu hoch, bei Roche könnten aber neue Daten zu den in der Entwicklung befindlichen Medikamenten für höhere Schätzungen sorgen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Branchenstudie vom Mittwoch./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.