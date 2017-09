JPMorgan belässt Roche auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" belassen.Jüngste Studiendaten zum Mittel Lampalizumab zur Behandlung geografischer Atrophie (GA) seien enttäuschend ausgefallen, aber am Markt seien die Erwartungen offenbar ohnehin nicht allzu hoch gewesen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Montag./ajx/zb Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.