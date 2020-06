JPMorgan belässt Roche auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach Daten zum Mittel Ipatasertib auf "Overweight" belassen.Dass die Prostatakrebs-Therapie bei einer bestimmten Patientengruppe das Risiko einer Verschlechterung deutlich verringert habe, sei bisher ganz schön, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun aber gelte es die nächsten Daten abzuwarten, und ob sich das Mittel auch auf die Überlebensrate niederschlage./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2020 / / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.