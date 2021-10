JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 360 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche anlässlich der anstehenden Veröffentlichung von Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 360 Franken belassen.Mit seiner Prognose liege er insgesamt über der Markterwartung, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Pharmakonzerns. Insbesondere mit Blick auf das Diagnostik-Geschäft sei er optimistischer gestimmt als der Konsens./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 18:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2021 / 18:46 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.