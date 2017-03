JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweight' - Ziel 4200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen.Das Anlagevotum basiere auf der verglichen mit anderen Bergbau-Aktien günstigen Bewertung sowie auf der Bilanz von Rio Tinto, die die Ausschüttung von Überschusskapital ermögliche, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorgelegten Branchenstudie./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.