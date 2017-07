JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweight' - Ziel 3950 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3950 Pence belassen.Er sei grundsätzlich positiv zu Aluminiumwerten eingestellt, schrieb Analyst Fraser Jamieson in einer Studie vom Donnerstag. Bei Rio Tinto sei das Geschäft mit Aluminium mit etwa 25 Prozent der zweitgrößte Bereich im Bergwerkskonzern. Trotz einer steigenden Produktion chinesischer Hersteller dürften die Preise vorerst noch steigen, vor allem wenn staatlich angeordnete Produktionskürzungen in China greifen./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.