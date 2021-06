JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweight'

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach Berichten über eine geplante Steuer auf russische Metallexporte auf "Overweight" belassen.Höhere Steuern seien ein Risiko für Metall- und Bergbaukonzerne, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Doch für Rio Tinto bleibe er gelassen, denn mehr als 80 Prozent des Gewinns dieses Minenbetreibers stamme aus Australien./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 05:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 06:03 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.