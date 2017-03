JPMorgan belässt Renault auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach einer Branchenveranstaltung auf "Neutral" belassen.Das Kerngeschäft des französischen Autobauers sei weiter grundsolide, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. Seit dem Hoch im Februar habe die Aktie 15 Prozent verloren, wobei diese Entwicklung womöglich durch Vorwürfe gegen das Management wegen Abgasuntersuchungen in Frankreich verstärkt worden sei. Abhängig von den Ergebnissen der kommenden Monate könnte sich dieser Ausverkauf aber als übertrieben erweisen./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.