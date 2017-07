JPMorgan belässt Reckitt Benckiser auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Reckitt Benckiser angesichts des Verkaufs des Lebensmittelgeschäfts an McCormick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen.Der Verkaufspreis sei höher als von ihr gedacht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Donnerstag./ajx/bek Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.