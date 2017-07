JPMorgan belässt RTL auf 'Neutral' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RTL auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Die TV-Werbetrends in Europa schwächten sich weiter und koppelten sich damit von den starken Konjunkturdaten ab, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer Studie vom Donnerstag. Das sei eine neue Entwicklung, durch die ein wichtiger Punkt pro Investments im TV-Bereich wegfalle./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.