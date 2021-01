JPMorgan belässt RTL auf 'Neutral' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RTL auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Obwohl die deutschen TV-Sender-Aktien in den vergangenen drei Monaten um mehr als 30 Prozent zugelegt hätten, seien sie noch immer günstig, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie. Wegen einer stärkeren Entwicklung der Werbeerlöse im vierten Quartal bei RTL erhöhte der Experte seine Gewinnprognose (Ebita) für das Gesamtjahr 2020 um 4 Prozent./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / 00:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 00:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.