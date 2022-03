JPMorgan belässt Prudential auf 'Overweight' - Ziel 1550 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1550 Pence belassen. Die Aktien des Versicherers seien attraktiv bewertet, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Abschlag zur Branchenbewertung sei ungerechtfertigt. Zu Kurstreibern könnten Klarheit über die Chef-Nachfolge sowie eine Erholung des Neugeschäfts in Hongkong werden./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 17:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.