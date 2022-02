JPMorgan belässt Prudential auf 'Overweight' - Ziel 1550 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prudential auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1550 Pence belassen. Analyst Farooq Hanif aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Versicherer, um den jüngsten Geschäftstrends Rechnung zu tragen. Er verwies unter anderem auf zunehmende Lockdowns in einigen wichtigen Regionen, was sich auf das Neugeschäft auswirken werde. Die Aktie bleibt auf der "Analyst Focus List"./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 13:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 13:37 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.