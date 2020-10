JPMorgan belässt Prosus auf 'Overweight' - Ziel 116 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen.Mit dem Rückkauf eigener Aktien sowie dem Kauf von Anteilen der südafrikanischen Muttergesellschaft Naspers könne die Beteiligungsgruppe Prosus den Abschlag auf die jeweiligen Nettovermögenswerte verringern, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser befinde sich nahe Rekordständen. Für künftige Zukäufe sei Prosus auch nach den Aktienrückkäufen finanziell noch immer flexibel genug./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.