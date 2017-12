JPMorgan belässt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Die Abwertung der Aktie in diesem Jahr biete Anlegern eine außergewöhnliche Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. ProSieben wachse unter den Fernsehsender-Konzernen am schnellsten, sei am innovativsten und breit aufgestellt. Insgesamt geht der Experte davon aus, dass sich die von ihm beobachteten Medienwerte wie bereits 2017 auch im Jahr 2018 überdurchschnittlich entwickeln werden. ProSieben zählt zu seinen "Top Picks"./ajx/jha/ Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.