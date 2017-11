JPMorgan belässt Philips auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.Die auf dem Kapitalmarkttag bestätigten Jahresziele seien von einigen zusätzlichen Details gestützt worden, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Freitag. Nach der zuletzt starken Kursentwicklung habe die Aktie des Elektronikkonzerns aber nicht mehr so viel Aufwärtspotenzial./edh/jkr Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.