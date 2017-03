JPMorgan belässt Philips auf 'Overweight' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Er habe sein Bewertungsmodell für die Aktie des Elektrokonzerns an den Verkauf eines Minderheitenanteils am Beleuchtungsspezialisten Philips Lighting angepasst, schrieb Analyst Andreas Willi in einer Studie vom Montag. Mittelfristig bleibe er optimistisch, was die Verkürzung des Margen- und Bewertungsrückstands von Philips zur Konkurrenz angehe./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.