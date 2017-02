JPMorgan belässt Peugeot auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Peugeot anlässlich einer möglichen Übernahme des Konkurrenten Opel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Sollte der geplante Deal Realität werden, würde er die Übernahmespekulationen in der Autobranche weiter anheizen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch. Dies sollte die Bewertungen der Autohersteller und -zulieferer steigern./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.