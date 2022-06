JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Overweight' - Ziel 250 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

Finanztrends Video zu Pernod-Ricard



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die veröffentlichten Finanzziele des Spirituosenherstellers für die Jahre 2023 bis 2025 seien eine bemerkenswerte Fortsetzung früherer Ambitionen,schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies entspreche zwar ihren Erwartungen, sollte jedoch vorerst eine beruhigende Nachricht im aktuell volatilen Markt sein./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 07:31 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.