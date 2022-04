JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Overweight' - Ziel 250 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard vor der Berichtssaison der europäischen Getränkehersteller auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Trotz des Fokus des Marktes auf die Geopolitik, die Lockdowns in China und die anziehende Inflation dürften der Abbau der Corona-Beschränkungen dies- und jenseits des Atlantiks sowie die robuste Konsumnachfrage die Resultate für das erste Quartal angetrieben haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Getränkeherstellern. Bei Pernod Ricard liege der Fokus mittelfristig auf dem Potenzial für Umsatz- und Margensteigerungen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 21:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.