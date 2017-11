JPMorgan belässt PSA auf 'Overweight' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Autobauers PSA nach dem vom übernommenen Konkurrenten Opel vorgestellten Sanierungsplan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Die Anleger dürften bis zur ersten Jahreshälfte 2018 abwarten, da es dann erste Belege für Restrukturierungserfolge geben könnte, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Donnerstag. PSA bleibe eine seiner Kernempfehlungen mit Blick auf Restrukturierungen in der Branche./gl/jha/ Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.