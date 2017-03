JPMorgan belässt PSA auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat PSA nach einer Branchenveranstaltung auf "Overweight" belassen.Der französische Autobauer sei auf einem guten Weg zu einem weiteren starken Jahr, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Montag. Der übernommene Konkurrent Opel ähnele dem PSA-Konzern von vor 4 Jahren und das Opel-Management habe gute Chancen, etwas von den Franzosen zu lernen. Zudem habe PSA einen Einstieg in den nordamerikanischen Markt nicht ausgeschlossen, was eine sehr interessante Option wäre./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.