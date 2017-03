JPMorgan belässt PSA auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA nach Absatzstatistiken für den chinesischen Automarkt auf "Overweight" belassen.Das Wachstum bei Premium-Fahrzeugen übertreffe in China weiterhin den breiten Markt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Branchenstudie vom Dienstag. Nach wie vor seien auch nur geringe Kaufanreize nötig, was seine positive Sicht auf den gesamten Automobilsektor unterstütze./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.