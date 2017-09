JPMorgan belässt Orange auf 'Overweight' - Ziel 17,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Orange SA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen.Der Wechsel von Kupfer zu Glasfaser in weniger stark besiedelten Gebieten dürfte sich auf den operativen Gewinn (Ebitda) des Telekomkonzerns neutral bis positiv auswirken, schrieb Analystin Nawar Cristini in einer Studie vom Donnerstag./ajx/zb Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.