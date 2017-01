JPMorgan belässt Orange auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Orange SA auf "Overweight" belassen.Bei den französischen Präsidentschaftswahlen im Mai sei der republikanische Kandidat Francois Fillon klarer Favorit, schrieb Analystin Nawar Cristini in einer Studie vom Freitag. Zu den wichtigsten Veränderungen im Falle seines Sieges gehöre für die Telekombranche ein Rückzug des Staates bei Orange, was eine Branchenkonsolidierung begünstigen würde. Damit wäre die Tür für eine industrielle Partnerschaft zwischen Orange und dem Mobilfunkkonzern und Großaktionär Bouygues offen, die er begrüßen würde./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.