JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" belassen.Der Gewinn je Aktie (EPS) des Insulinherstellers sei vor allem dank umsatzseitig positiver Sondereffekte und der verbesserten Kostenkontrolle höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Donnerstag. An den Konsensschätzungen dürften die Resultate kaum etwas ändern./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.