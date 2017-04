JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underweight" belassen.Dokumente deuteten mögliche Bedenken der US-Arzneimittelbehörde FDA in puncto Sicherheit der Pegylationstechnik an, die beim N9-GP - einem Mittel gegen die Bluterkrankheit - eingesetzt werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorgelegten Studie. Bestenfalls könnte das Produkt mit einem Warnhinweis in den Verkauf gehen, der das kommerzielle Potenzial mindern könnte. Insgesamt seien die Erwartungen an das wirtschaftliche Potenzial des Mittels aber ohnehin eher gering./mis/ajx