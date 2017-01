JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk auf "Underweight" belassen.Der von den Analysten von JPMorgan auf 29,54 Milliarden dänische Kronen taxierte Umsatz für das vierte Quartal liegt einer am Freitag veröffentlichten Studie zufolge auf Augenhöhe mit den Markterwartungen. Der Diabetesspezialist hatte im Vorfeld der am 2.Februar folgenden Quartalsergebnisse einen Konsens ermittelt./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.