JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 710 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 710 dänische Kronen belassen. Der Insulinhersteller dürfte starke Zahlen für das erste Quartal ausweisen, schrieb Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Dänen könnten zudem ihre Umsatz- und Ergebnisziele für 2022 anheben./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 21:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.