JPMorgan belässt Novartis auf 'Underweight' - Ziel 85 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Pharmakonzerns Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen.Analyst Richard Vosser revidierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 sowie einem Ausblick auf 2021 seine Ergebnisschätzungen (Core EPS) für die Jahre bis 2025 ein wenig nach unten. Damit trägt er den erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2021 sowie einer verhalteneren Umsatzentwicklung des Multiple-Sklerose-Medikaments Kesimpta Rechnung./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2021 / 17:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 18:01 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.