JPMorgan belässt Novartis auf 'Underweight' - Ziel 80 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Wegen des schwächeren Ausblicks für die Tochter Sandoz habe er seine Gewinnerwartungen für den Schweizer Pharmakonzern bis 2026 etwas reduziert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Jüngste Übernahmeaktivitäten in der Generikabranche untermauerten aber den Wert von Sandoz, den die nun höher ansetze./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 22:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.