JPMorgan belässt Novartis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" belassen.Die Daten aus der Phase-II-Studie JULIET, in der die personalisierte Zelltherapie Kymriah zur Behandlung von DLBCL (diffuses, grosszelliges B-Cell-Lymphom) eingesetzt wird, signalisierten nicht gerade die höchste Wettbewerbsfähigkeit, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Donnerstag. Insofern sei der vom Pharmakonzern avisierte jährliche Spitzenumsatz von 1 Milliarde US-Dollar weiterhin fraglich./edh/zb Datum der Analyse: 02.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.