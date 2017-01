JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle vor Zahlen auf "Overweight" belassen.Nach einer Reihe negativer Jahresberichte aus der Lebensmittel- und Konsumgüterbranche blicke sie vorsichtig in die Zukunft, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Dienstag. Nestle und L'Oreal sehe sie aber weiter positiv, auch wenn beide Unternehmen nicht immun gegen die zyklische Wachstumsschwäche der Branche und strukturelle Veränderungen sein dürften./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.