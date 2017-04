JPMorgan belässt National Grid auf 'Overweight' - Ziel 1100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid nach dem Mehrheitsverkauf am Gasvertrieb (Gas Distribution) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen.Der Schritt verdeutliche einen der bereits zuletzt hervorgehobenen wesentlichen Kurstreiber: starke Fundamentaldaten, Wachstum und Kapitalmanagement, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie./mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.