JPMorgan belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 330 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Neben möglichen Schäden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sei das erste Quartal für die europäischen Rückversicherer auch in puncto Naturkatastrophen recht schadensträchtig gewesen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine 2022-er Prognosen für den Sektor um durchschnittlich 16 Prozent reduziert. Die Munich-Re-Aktie bleibt sein bevorzugter Sektorwert./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 20:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.