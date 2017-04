JPMorgan belässt Munich Re auf 'Neutral' - Ziel 193 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen.Die Schäden durch den Wirbelsturm Debbie, der jüngst auf die Küste Australiens traf, dürften sich bei dem deutschen Rückversicherer auf 170 Millionen Euro belaufen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Dienstag. Damit seien die Belastungen in etwa halb so groß wie beim Konkurrenten Swiss Re./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.