JPMorgan belässt Morphosys auf 'Overweight' - Ziel 86 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen.Dies schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach der Präsentation von Daten zu MOR208 auf der Fachkonferenz der US-Hämatologen. Die Daten hätten die bereits vorab veröffentlichten starken Daten zum progressionsfreien Überleben des Antikörpers bestätigt. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hatte dem Antikörper im Oktober bei einer bestimmten Form von Lymphzellenkrebs den Status "Therapiedurchbruch" verliehen./ag/zb Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.