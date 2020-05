JPMorgan belässt Morphosys auf 'Overweight' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach einem Zwischenbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen.Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zu verdanken sei dies vor allem der Partnerschaft mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte. Zudem habe das Biotech-Unternehmen den Ausblick auf 2020 bestätigt./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.