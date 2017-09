JPMorgan belässt Morphosys auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" belassen.Die Veranstaltung habe die Breite der Pipeline erkennen lassen, schrieb Analyst James Gordon in einer Studie vom Mittwoch. Zwar habe er nur niedrige Erwartungen an ein Partnerprogramm für den firmeneigenen Blutkrebswirkstoff MOR202, doch eine mögliche frühe Zulassung des Blutkrebsprogramms MOR208 im Jahr 2020 könnte seine Prognosen steigen lassen./ajx/ag Datum der Analyse: 06.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.